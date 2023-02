Astra kommt von Straße ab und landet auf Dach – betrunkener Fahrer haut ab

VÖLKLINGEN-FÜRSTENHAUSEN. Am gestrigen Montag, gegen 22.00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall Am Holzplatz in Völklingen. Der bislang unbekannte Fahrer eines dunklen Opel Astra fuhr mit seinem Fahrzeug in Richtung Fenne. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In dem abfälligen Straßengraben kippte der Opel auf die Seite und kam schließlich auf dem Fahrzeugdach liegend zum Stillstand. Der bislang unbekannte Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen berichteten, dass der Fahrer unter alkoholischer Beeinflussung gestanden haben soll. Zudem soll eine Frau mit ihrem Motorroller zuvor von dem Fahrer des Opel Astra gefährdet worden sein.

Der Wagen musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Opel gefährdet wurden oder Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)