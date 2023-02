++ Service: Rosenmontagszug in Trier – Anpassungen im Busverkehr – alle Infos ++

TRIER. Die Karnevalsumzüge in der Stadt Trier und in Trier-Ehrang, sorgen am heutigen Rosenmontag für einige Anpassungen im Busverkehr – eine Übersicht.

Rosenmontagsumzug Stadt Trier:

Moselbahn Linie 220, 221

Die Busse der Linien 220 und 221 werden am Rosenmontag 20. Februar 2023 aufgrund der Straßensperrungen wegen dem Rosenmontagsumzug im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr zwischen Verteilerkreis Nord und Trier Hauptbahnhof über Parkstraße und Franz-Georg-Straße umgeleitet.

Die Haltestellen Trier Arena Trier, Trier An der Feldport, Trier St. Paulin und Trier Christophstraße sowie Trier Theodor-Heuss-Allee entfallen ersatzlos. Ersatzweise halten die Busse an der Haltestelle Trier Franz-Georg-Straße. Die Linie 22 ist von der Umleitung nicht betroffen.

Tempus Mobil Linie 400, 420

Die Busse der Linien 400 und 420 werden am Rosenmontag 20. Februar 2023 aufgrund der Straßensperrungen wegen dem Rosenmontagsumzug im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr umgeleitet.

SWT Linie 80-89

Während des Rosenmontagzuges in Trier kommt es im gesamten Stadtgebiet zu Verzögerungen. Der Umzug startet um 12:11 Uhr “Im Schammat” und führt über Matthiasstraße, Saarstraße, Neustraße, Brotstraße, Grabenstraße, Hauptmarkt, Simeonstraße und Paulinstraße bis in die Herzogenbuscher Straße (Arena Trier). Die Stadtbusse werden am 20. Februar in der Zeit von 10 bis voraussichtlich 19 Uhr umgeleitet. Alle Haltestellen entlang der Umleitungsstrecken werden angefahren.

Linie 80: Die Busse der Linie 80 mit Ziel Wilhelm-Leuschner-Straße fahren bis zur Haltestelle Zurlaubener Ufer ihre normale Route und werden anschließend über Friedrich-Ebert-Allee und Lindenstraße umgeleitet. Die Haltestellen Deutschherrenstraße, Pferdemarkt, Treviris, Porta Nigra und Nordallee/Krankenhaus werden aufgehoben. In Richtung Hohensteinstraße fahren die Busse der Linie 80 bis zur Haltestelle Remigiusstraße ihre normale Route und werden dann zum Zurlaubener Ufer umgeleitet. Die Haltestellen Nordallee/Krankenhaus, Porta Nigra, Treviris und Bruchhausenstraße werden während des Umzugs aufgehoben.

Linie 81: Alle Busse der Linie 81 mit Ziel Euren Helenenbrunnen und Igel fahren bis zur Haltestelle Charlottenstraße ihre normale Route und werden dann über die Ostallee zum Hauptbahnhof geleitet. Anschließend wird die Linie 81 über In der Reichsabtei, Franz-Georg-Straße, Verteilerkreis Trier-Nord und die B 49 bis zur Haltestelle Zurlaubener Ufer umgeleitet. Die Haltestellen Kaiserthermen, Stadtbibliothek, Konstantin-Basilika, Mustorstraße, Theodor-Heuss-Allee, Porta Nigra, Treviris und Bruchhausenstraßen werden aufgehoben.

Aus Euren kommend fährt die Linie 81 in Richtung Karl-Carstens-Straße eine Umleitung über die B 49 bis zum Verteilerkreis Trier-Nord und weiter über Franz-Georg-Straße zum Hauptbahnhof. Anschließend führt die Umleitungsstrecke über Ostallee und Weimarer Allee zurück auf die normale Strecke. Die Haltestellen Deutschherrenstraße, Pferdemarkt, Treviris, Porta Nigra, Mustorstraße, Konstantin-Basilika, Stadtbibliothek und Kaiserthermen werden während des Umzugs aufgehoben.

Linie 82: Die Busse der Linie 82 fahren in Richtung Hauptbahnhof und Porta Nigra bis zur Haltestelle Metzer Allee und werden dann über die Ostallee zum Hauptbahnhof und wieder zurück zur Metzer Allee geleitet. Die Haltestellen Kaiserthermen, Südallee, Rathaus/Stadttheater, Karl-Marx-Haus, Nikolaus-Koch-Platz, Treviris und Porta Nigra werden während des Umzugs aufgehoben.

Linie 83: In Richtung Feyen und Euren Friedhof fahren die Busse der Linie 83 die gewohnte Route bis zur Haltestelle Hauptbahnhof und werden anschließend über In der Reichsabtei, Franz-Georg-Straße, Verteilerkreis Nord, B 49, St.-Barbara-Ufer und Pacelliufer umgeleitet. In Richtung Euren Friedhof wird die Linie 83 über die Konrad-Adenauer-Brücke auf die normale Route geleitet. Die Linie 83 in Richtung Feyen wird weiter über das Pacelliufer und die B 268 zur Ersatzhaltestelle St. Medard geführt. Während des Umzugs werden die Haltestellen Theodor-Heuss-Allee, Porta Nigra, Treviris, Nikolaus-Koch-Platz, Trier-Galerie, Karl-Marx-Haus, Rathaus/Stadttheater, Südallee, Gilbertstraße, Südbahnhof, Töpferstraße, St. Matthias, St. Matthias/Kirche, Im Schammat, Konzer Straße und St. Medard aufgehoben.

In Richtung Weidengraben und Tarforst/Ludwig-Erhard-Ring fahren die Busse der Linie 83 bis zur Haltestelle Messepark bzw. Ersatzhaltestelle St. Medard und werden dann über das Pacelliufer, St.-Barbara-Ufer, B 49, Verteilerkreis Trier-Nord und Franz-Georg-Straße zum Hauptbahnhof geleitet. Die Haltestellen St. Medard, Konzer Straße, Im Schammat, St. Matthias, Töpferstraße, Südbahnhof, Gilbertstraße, Südallee, Rathaus/Stadttheater, Karl-Marx-Haus, Nikolaus-Koch-Platz, Treviris und Porta Nigra werden während des Umzugs aufgehoben.

Linie 84: Die Linie 84 wird zwischen den Haltestellen Charlottenstraße und Hauptbahnhof in beiden Richtungen über die Ostallee umgeleitet. Während des Umzugs werden die Haltestellen Kaiserthermen, Stadtbibliothek, Konstantin-Basilika und Mustorstraße aufgehoben. Die Ersatzhaltestellen Gartenfeld und Landesmuseum werden angefahren.

Linie 85: Die Busse der Linie 85 zwischen den Haltestellen Metzer Allee und Hauptbahnhof umgeleitet. Die Haltestellen Kaiserthermen, Stadtbibliothek, Konstantin-Basilika und Mustorstraße werden während des Umzugs aufgehoben und an die Ersatzhaltestellen Gartenfeld und Landesmuseum verlegt.

Linie 86: Alle Busse der Linie 86 werden zwischen den Haltestellen P+R Trier-Nord und Hauptbahnhof über die Franz-Georg-Straße umgeleitet. Während des Umzugs entfallen die Haltestellen Arena Trier, Hochwaldstraße, An der Feldport, Hauptfriedhof, Wasserweg, St. Paulin, Maarstraße und Porta Nigra.

Linie 87: Die Busse der Linie 87 werden in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen Zurlaubener Ufer und Hauptbahnhof über die B 49, Verteilerkreis Nord und Franz-Georg-Straße umgeleitet. Die Haltestellen Deutschherrenstraße, Pferdemarkt, Treviris und Porta Nigra werden während des Umzugs umgeleitet.

Linie 88: Alle Busse der Linie 88 fahren am Rosenmontag ihre gewohnte Route.

Linie 89: In beiden Richtungen werden die Busse der Linie 89 zwischen den Haltestellen Pacelliufer und Hauptbahnhof über das St.-Barbara-Ufer, B 49, Verteilerkreis Trier-Nord und Franz-Georg-Straße umgeleitet. Die Haltestellen Barbaraufer, Barbarathermen, Südallee/Kaiserstraße, Rathaus/Stadttheater, Karl-Marx-Haus, Trier-Galerie, Nikolaus-Koch-Platz, Treviris und Porta Nigra werden während des Fastnachtsumzugs nicht angefahren.

Jozi-Reisen Linie 200

Aufgrund des Fastnachtsumzuges am 20. Februar 2023 in Trier, können folgende Haltestellen: Trier An der Feldport und Trier Arena den ganzen Tag nicht bedient werden.

Müller-Kylltal Linie 25, 26, 260

Am Montag den 20.02.2023 ab 10:00 Uhr bis voraussichtlich 18:00 Uhr werden die Linien 25, 26 und 260 die Haltestellen, Friedrich-Ebert-Allee, Nordallee, Christophstraße und Theodor-Heuss-Allee nicht angefahren.

In diesem Zeitraum werden nur die Haltestellen am Zurlaubener-Ufer und Hauptbahnhof angefahren.

(Quelle: VRT=