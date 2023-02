Luxemburg: Betrunken hinter Steuer geschlafen – Polizei beschlagnahmt Auto

ESCH/ALZETTE. In Esch trafen Polizeibeamte in der Nacht auf einer Tankstelle auf einen alkoholisierten Fahrer, welcher hinter dem Steuer mit noch laufendem Motor schlief. Der Mann stand nicht nur unter übermäßigem Alkoholeinfluss, wie der Alkoholtest bestätigte, sondern wies sich zudem auch noch mit einem gefälschten Führerschein aus.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Auto beschlagnahmt. Bezüglich des Verstoßes gegen die Strassenverkehrsordnung und der falschen Dokumente wurde Protokoll erstellt.

Des Weiteren wurden in der vergangenen Nacht in Belvaux und in Luxemburg Führerscheine entzogen, da Fahrer unter übermäßigem Alkoholeinfluss unterwegs gewesen waren. (Quelle: Police Grand-Ducale)