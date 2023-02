Einbruch in zwei Mehrfamilienhäuser: 16 (!) Kellerparzellen aufgebrochen

HOMBURG. Ein bislang unbekannter Täter begab sich zwischen dem 16.2., ca. 2030 Uhr, und dem 17.2.2023, ca. 14.30 Uhr, an die verschlossenen Kellerparzellen zweier Mehrfamilienhäuser in der Gerberstraße in Homburg.

Insgesamt wurden 16 Parzellen auf bislang unbekannte Art und Weise geöffnet und teilweise Gegenstände aus den Räumen entwendet. Hierunter befanden sich unter anderem ein Fahrrad und ein E-Bike. Die Gesamtschadenshöhe ist bislang unbekannt. Der unbekannte Täter entfernt sich im Anschluss in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)