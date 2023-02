Luxemburg: Vier gewalttätige Übergriffe in einer Nacht – Fahndung mit mehreren Streifen

LUXEMBURG. Am gestrigen Freitagabend wurden der Police Grand-Ducale zwischen 22.00 und 23.00 Uhr gleich mehrere gewalttätige Übergriffe in Luxemburg gemeldet. Diese fanden jeweils in Limpertsberg beim Kreisverkehr Schuman, in der Avenue Pescatore und in der Gegend der Kathedrale statt. Alle Opfer gaben an, von unbekannten Tätern angegriffen worden zu sein, und hatten jeweils Verletzungen am Gesicht davongetragen.

Mehrere Polizeistreifen beteiligten sich an der Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern. Hierbei entdeckten Polizeibeamte in der Gegend der Bushaltestelle Roosevelt eine weitere Auseinandersetzung und konnten zwei Personen stellen. Infolge der Ermittlungen bestätigte sich dass es sich hierbei um die gleichen Personen wie bei den vorigen Gewalttätigkeiten handelte.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der mutmaßliche Haupttäter, ein Minderjähriger, in der geschlossenen Abteilung UNISEC der sozialpädagogischen staatlichen Erziehungsanstalt in Dreiborn untergebracht. (Quelle: Police Grand-Ducale)