Naturpark Saar-Hunsrück: Unbekannter fährt gegen Infotafel und haut ab

HERMESKEIL. Am gestrigen Freitag wurde von einer Zeugin gemeldet, dass eine Stele (freistehende Informationstafel) des Naturparks Saar-Hunsrück beschädigt wurde. Die Stele befindet sich im Zugangsbereich vom Parkplatz Neuer Markt in den Saint-Fargeau Park in Hermeskeil.

Nach aktuellem Ermittlungsstand dürfte ein unbekanntes Fahrzeug beim Rangieren mit der Stele kollidiert sein. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Konkrete Hinweise auf den Unfallzeitpunkt liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Hermeskeil telefonisch unter 06503/9151-0 oder unter pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Hermeskeil)