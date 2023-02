Nach Attacken auf Polizisten in Trier-West: Innenminister Ebling besucht Polizeipräsidium Trier

TRIER. Anlässlich der Attacken auf Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Trier wird Innenminister Michael Ebling am Samstag das Polizeipräsidium in Trier besuchen.

Das teilte das Miniterium des Inneren in Rheinland-Pfalz am Freitagnachmittag mit.

Der Innenminister wird dort mit dem Inspekteur der Polizei, Friedel Durben, Polizeivizepräsident Frank Gautsche und den diensthabenden Beamtinnen und Beamten über die aktuellen Ereignisse sprechen und sich über den Stand der Ermittlungen informieren.

Rund 40 Menschen waren in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Trier nach einem Streit in einer Diskothek auf herbeigerufene Polizeibeamte losgegangen. Fünf Beamte wurden bei dem Einsatz verletzt.

Erst nach dem Eintreffen von Verstärkung gelang es der Polizei, die Lage unter Kontrolle zu bringen. Ein Beamter feuerte zwei Warnschüsse in die Luft. Zwei Verdächtige wurden festgenommen, nach weiteren Angreifern wird gesucht.