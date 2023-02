VG Trier-Land: Max Kraushaar ist neuer hauptamtlicher Wehrleiter

TRIER. Die Verbandsgemeinde Trier-Land freut sich, den neuen hauptamtlichen Wehrleiter, Herrn Max Kraushaar, vorzustellen. In seiner neuen Funktion wird Max Kraushaar zukünftig die Verantwortung für die koordinierte Einsatztätigkeit der Freiwilligen Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Trier-Land übernehmen. Dabei wird er eng und vertrauensvoll mit den beiden stellvertretenden Wehrleiterkollegen und den Wehrführern der Ortsgemeinden zusammenarbeiten. Damit wird gewährleistet, dass die Feuerwehrkräfte bestmöglich ausgebildet und ausgestattet sind, um im Einsatzfall schnell und effektiv handeln zu können.

Max Kraushaar ist 29 Jahre alt und stammt aus Freisen im nördlichen Saarland. Im letzten Jahr konnte er sein Studium als Bachelor im Rettungsingenieurwesen (Schwerpunkt Brandschutz) an der Technischen Hochschule Köln erfolgreich ablegen. Nun schreibt er seine Masterarbeit in diesem Themenfeld.

Kraushaar begann seine Feuerwehrtätigkeit ehrenamtlich bereits im Jahr 2003 mit dem Eintritt in die Jugendfeuerwehr des Löschbezirks Oberkirchen. Nach der Übernahme in den Einsatzdienst betreute Kraushaar die Jugendfeuerwehr und konnte sich im Verlauf als Zugführer der Freiweilligen Feuerwehr qualifizieren. Neben seiner Tätigkeit im Einsatzdienst ist er als First-Responder der Feuerwehr berufen worden. Im Zuge seines Studiums war Herr Kraushaar im Fernmeldedienst der Feuerwehr Köln aktiv und bringt so wertvolle Erfahrungen sowohl aus der Großstadt als auch dem ländlichen Bereich mit.

Verbandsbürgermeister Michael Holstein sagte am Rande der Vorstellung: „Das Land Rheinland-Pfalz hat im Rahmen des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes sehr umfangreiche Aufgaben an die Funktionen des Wehrleiters geknüpft, um eine rechtssichere Feuerwehr in einer Flächenverbandsgemeinde aufzubauen. Diese Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Rechtsansprüche steigen von Jahr zu Jahr wegen der großen Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.“ Als Beispiele nannte Holstein Wettergefahren durch starke Überflutungsereignisse oder Flächenbrände durch extreme Trockenheit. Es erscheint der Verbandsgemeinde Trier-Land sehr wichtig, die Feuerwehr Trier-Land modern und zukunftsorientiert auszurichten. Dazu gehören vier elementare Bausteine:

– Zusammenarbeit mit einem externen Fachbüro zur Aufstellung der Feuerwehrbedarfsplanung für die nächsten Jahre

– Sammelbeschaffungen von mehreren geländefähigen- und watfähigen Feuerwehrfahrzeugen

– ein zentraler Feuerwehrstandort in Newel mit hauptamtlichen Gerätewarten

– die Einrichtung der Stelle des hauptamtlichen Wehrleiters

Es liegt Herrn Kraushaar sehr am Herzen, sich auf Dauer in der Verbandsgemeinde Trier-Land privat wie beruflich zu verwurzeln.

Die Verbandsgemeinde Trier-Land begrüßt Herrn Kraushaar herzlich in seiner neuen Rolle und freut sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihm. (Quelle: Verbandsgemeinde Trier-Land)