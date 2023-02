Malu Dreyer: Starke Sozialpartnerschaft ist Grundlage für Standortsicherung

RHEINBÖLLEN. „Die Wirtschaft steckt mitten in der Transformation. Das bedeutet große Herausforderungen für Unternehmen und ihre Beschäftigten. Die Continental Teves AG macht vor, dass eine starke Sozialpartnerschaft die Grundlage für eine erfolgreiche Standortsicherung ist“, betonte Ministerpräsidentin Malu Dreyer anlässlich ihres Unternehmensbesuches in Rheinböllen.

Geänderte Marktbedingungen erforderten von Unternehmen an vielen Stellen neue Herangehensweisen und Geschäftsmodelle. Dabei sei die Energieversorgung derzeit das herausragende Thema, sowohl hinsichtlich der Sicherung der Energieversorgung, der Bezahlbarkeit und auch der stetigen Umstellung auf erneuerbare Energiequellen. Zudem drängten auch die Digitalisierung und Möglichkeiten zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz Betriebe zur Veränderung von Prozessen und Verfahren und Beschäftigte zu lebenslangem Lernen.

„Qualifikation ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Transformation. Dabei ist es wichtig, dass Geschäftsleitungen ihre Belegschaft mitnehmen und an den Veränderungen beteiligen. Dafür sind die Sozialpartnerschaften das Bindeglied, um Neuerungen gemeinsam zu gestalten. Die Continental Teves AG hat in den letzten Jahren gezeigt, was erreicht werden kann, wenn alle Akteure zusammenarbeiten. Das TransFair-Zukunftsprojekt von Geschäftsführung, Betriebsrat und IG Metall ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass man gemeinsam die besten Lösungen findet“, so die Ministerpräsidentin.

Im Zukunfts- und Sozialtarifvertrag sei festgehalten, dass die Continental Teves AG & Co. OHG den Standort Rheinböllen zu einem europäischen Kompetenz- und Produktionszentrum für autonom fahrende Transportroboter weiterentwickle. Als Teil der Zukunftssicherung werde zudem auch die Ausbildung weiter gefördert. Sowohl europäische Fördermaßnahmen als auch die Transformationsagentur der Landesregierung stehen für Qualifikation und Weiterbildung unterstützend zur Verfügung.

„Wir haben in Rheinland-Pfalz sehr gute Standortbedingungen und attraktive Angebote sowohl für junge Leute als auch für Fachkräfte aus dem Ausland. Als Landesregierung fördern wir an vielen Stellen betriebliche Modernisierung und auch individuelle Zusatzqualifikationen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Das Continental Institut für Technologie und Transformation ist als Kompetenzzentrum die passende Einrichtung des Unternehmens, um die Belegschaft fit zu machen für zukünftige berufliche Herausforderungen am Standort“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer. (Quelle: Staatskanzlei Rheinland-Pfalz)