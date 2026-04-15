Illegale Cannabis-Plantage in VG Konz: Prozess in Trier startet — rund 450 Pflanzen

Am 20. April 2026 beginnt vor dem Amtsgericht Trier ein Strafprozess wegen gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Cannabis und mit Entziehung elektrischer Energie.

TRIER. Am 20. April 2026 beginnt vor dem Amtsgericht Trier ein Strafprozess wegen gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Cannabis in Tateinheit mit

Entziehung elektrischer Energie.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem zum Tatzeitpunkt 32-jährigen, nicht vorbestraften Angeklagten aus der Verbandsgemeinde Konz zur Last, im Oktober 2025 mit zumindest zwei weiteren Personen in einem Wohnanwesen in Wawern eine Cannabisplantage betrieben zu haben, um das Cannabis gewinnbringend weiterzuverkaufen.

In dem Anwesen sollen knapp 450 Cannabispflanzen sowie gut 7,5 Kilogramm geerntetes Marihuana aufgefunden worden sein. Zum Betreib der Plantage soll die Hauptzuleitung für die Stromversorgung angezapft worden sein, um den Stromzähler zu umgehen, sodass keine Stromkosten anfallen. Der Angeklagte befindet sich in Untersuchungshaft. (Quelle: Amtsgericht Trier)