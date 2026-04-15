Unfall bei Pantenburg: 71-jähriger Biker stürzt in Böschung — Krankenhaus

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Symbolbild (KI)

PANTENBURG/BUCHHOLZ. Am gestrigen Dienstag befuhr ein 71-jähriger Motorradfahrer aus München gegen 17.06 Uhr mit seinem Motorrad die Kreisstraße 18 im Bereich von Buchholz und Pantenburg.

Hier versagte aufgrund eines technischen Defekts die Hinterradbremse seines Fahrzeuges, so dass die Bremskraft in der kurvenreichen und abschüssigen Strecke nicht mehr ausreichte. Er kam von der Fahrbahn ab und stürzte in eine Böschung. Er wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

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