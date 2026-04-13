++ Region: Wolken, Nebel und regnerisches Wetter zum Wochenstart ++

Erst ist es recht kühl. Ab Dienstag zeigt sich dann wieder die Sonne und es wird milder.

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Foto: Thomas Banneyer/dpa/Symbolbild

OFFENBACH. Recht kühles Wetter mit Höchsttemperaturen zwischen 9 und 13 Grad gibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Es ist überwiegend bedeckt und zeitweise regnet es.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) muss morgens stellenweise mit Nebel gerechnet werden. Am Dienstag wird es nach der Vorhersage in Rheinland-Pfalz und im Saarland heiter bis wolkig, zum Abend teils auch sonnig und niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 Grad in der Hocheifel und bis 17 Grad in Niederungen. (Quelle: dpa)

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