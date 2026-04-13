Etwas weniger Unwetterschäden an Autos in RLP — So hoch war die Schadenssumme

Rund 5.000 Autos wurden 2025 in Rheinland-Pfalz durch Unwetter beschädigt – weniger als im Vorjahr. Warum Experten dennoch keine Entwarnung geben.

KASSEL/BERLIN. Unwetter haben 2025 etwas weniger Schäden an Autos in Rheinland-Pfalz angerichtet. Das teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mit.

Demnach wurden durch Sturm, Hagel und Blitz rund 5.000 Fahrzeuge beschädigt, was Schäden in Höhe von circa 16 Millionen Euro verursachte. Im Vorjahr waren es rund 6.500 Autos und ein wirtschaftlicher Schaden von 18 Millionen Euro gewesen.

Die Kosten pro Fall fielen hingegen 2025 höher aus als 2024. «Im Schnitt haben die Kfz-Versicherer für jeden Schaden in Rheinland-Pfalz rund 3.100 Euro gezahlt, 300 Euro mehr als im Vorjahr», sagte der Hauptgeschäftsführer des GDV, Jörg Asmussen.

Mildes Unwetterjahr, aber keine Entwarnung für die Zukunft

Den Rückgang der Gesamtschadenssumme führt der Branchenverband auf ein vergleichsweise mildes Unwetterjahr in Rheinland-Pfalz zurück. «Ein ruhigeres Jahr bedeutet aber keine Entwarnung», betonte Asmussen. Einzelne Unwetter könnten innerhalb weniger Stunden massive Schäden anrichten. Zudem sei zu erwarten, dass Naturgefahren langfristig zunähmen, so der Verband.

Bundesweit gingen die Schäden durch Unwetter laut GDV im vergangenen Jahr deutlich zurück. Insgesamt zahlten die Versicherer rund 650 Millionen Euro an ihre Kunden aus. Im Jahr 2024 mussten sie circa 1,2 Milliarden Euro aufwenden. Die bundesweiten Zahlen enthalten allerdings auch Schäden durch Überschwemmungen.

Höhere Schäden in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen

Die Bundesländer waren unterschiedlich betroffen. So wurden aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen mehr Unwetterschäden an kaskoversicherten Fahrzeugen gemeldet als 2024.

Die Statistik erhebt nur versicherte Schäden – also von Autos mit Teil- oder Vollkaskoversicherung. Diese ist nicht verpflichtend, weswegen längst nicht alle Autos damit versichert sind. Die insgesamt entstandenen Schäden dürften daher ein gutes Stück höher sein. Es ist aber davon auszugehen, dass sich auch in dieser Zahl ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum Vorjahr zeigt. (Quelle: dpa)