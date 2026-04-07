RLP: LKW-Fahrer (77) knallt in Mittelschutzplanke — Sperrung auf Autobahn

WORMS-MÖRSTADT. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 7.4.2026 gegen 1.25 Uhr auf der A61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen in Höhe der Anschlussstelle Worms-Mörstadt. Dort verlor ein 77-Jähriger die Kontrolle über seinen mit Stahlteilen und einem Granulat beladenen Sattelzug und prallte in die Mittelschutzplanke.

Das Fahrzeug blieb nach dem Anprall an der Mittelschutzplanke nicht mehr fahrbereit stehen. Der Sattelzug muss abgeschleppt werden. Dies wird einige Stunden in Anspruch nehmen, da vermutlich erst die Ladung umgeladen werden muss. Die Mittelschutzplanke ist stark beschädigt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wird die Fahrbahn vollgesperrt und der Verkehr über den Durchfahrtstreifen an der Amschlussstelle Worms-Mörstadt an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Verkehr in Richtung Koblenz ist nicht betroffen.

Die Polizei nimmt derzeit einen Schaden von mindestens ca. 40.000 Euro am Sattelzug an und ca. 16.000 Euro an den Schutzplanken. Der 77-jährige Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein weiteres Fahrzeug war am Unfall nicht beteiligt. Warum der LKW-Fahrer die Kontrolle über seinen Sattelzug verlor, ermittelt nun die Polizei. (Quelle: Verkehrsdirektion Mainz)