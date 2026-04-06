Ostermarsch: Gut 250 Menschen bei Demo in Büchel für Frieden

BÜCHEL – Zum Abschluss der Ostermärsche haben am Ostermontag Menschen in Rheinland-Pfalz für den Frieden demonstriert.

Nach Polizeiangaben beteiligten sich gut 250 Menschen an einem Marsch der Friedensbewegung am Fliegerhorst Büchel (Kreis Cochem-Zell). Die Teilnehmer waren unter anderem aus Trier und Bad Kreuznach angereist.

Vor dem Haupttor des Fliegerhorsts findet am Montagnachmittag eine Kundgebung stattfinden. Unbestätigten Angaben zufolge sollen an dem Fliegerhorst US-Atomwaffen lagern. Ein Polizeisprecher sagte, es habe keine besonderen Vorkommnisse gegeben. Zu der Veranstaltung hatten unter anderem kirchliche Gruppen aufgerufen.

Rund um die Ostertage ruft die Friedensbewegung traditionell zu Protesten auf. Ein weiterer Ostermarsch war in Kaiserslautern geplant. An den Ostermärschen haben sich in diesem Jahr nach Angaben des Netzwerks Friedenskooperative bundesweit mehrere zehntausend Menschen beteiligt.