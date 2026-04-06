Schwerer Unfall auf der L386: PKW-Fahrer nach Kollision mit Bäumen ins Krankenhaus

STETTEN/ALZEY – Am Montagvormittag kam es auf der Landstraße 386 zu einem folgenschweren Zwischenfall.

Ein 62-jähriger Fahrzeugführer geriet auf der Strecke in Richtung Stetten aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte das Fahrzeug mit zwei am Straßenrand befindlichen Bäumen. Aufgrund der massiven Deformation des Wagens konnte der Fahrer den Pkw nicht eigenständig verlassen.

Bergung und medizinische Notversorgung

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr, insgesamt 20 Personen, führten eine technische Rettung durch. Nach der erfolgreichen Befreiung aus dem Wrack wurde der Schwerverletzte umgehend durch das Notarztteam versorgt. Ein Rettungshubschrauber übernahm den schnellen Transport in eine umliegende Klinik. Der Sachschaden am Fahrzeug wird als Totalschaden eingestuft. Zur exakten Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragte die Staatsanwaltschaft einen Gutachter vor Ort.