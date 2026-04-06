Eifelkreis: Zwei Zusammenstöße in kurzer Zeit – Verletzte auf A60 und B51

PRÜM – Der Ostersonntag forderte den Einsatzkräften im Bereich Prüm ein hohes Maß an Koordination ab.

Zunächst ereignete sich um 14:06 Uhr ein seitlicher Zusammenstoß auf der A60 zwischen Waxweiler und Prüm. Infolge der Berührung prallte ein beteiligtes Fahrzeug gegen die Leitplanke, wobei eine Person Verletzungen davontrug. Neben einem Notarzt und zwei Rettungswagen landete auch ein ADAC-Hubschrauber direkt an der Unfallstelle zur Unterstützung.

Erneuter Zusammenstoß im Bereich der B51 bei Olzheim

Gegen 15:30 Uhr folgte ein weiterer Verkehrsunfall auf der B51 im Auffahrtsbereich Olzheim. Bei der Kollision zwischen zwei Personenkraftwagen wurden zwei weitere Personen verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr unterstützte die Unfallaufnahme und sicherte die Unfallstelle ab, bis ein Abschleppdienst das nicht mehr fahrbereite Wrack entfernen konnte. Die Polizei Prüm leitete die Ermittlungen zu beiden Unfallhergängen umgehend ein.