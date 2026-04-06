Luxemburg: Diebstähle aus Fahrzeugen — Geld und EC-Karte an Bankomat geklaut

LUXEMBURG. In den vergangenen Stunden wurden der Police Grand-Ducale mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen im Großherzogtum gemeldet.

So zum Beispiel am Nachmittag des 5.4.2026 in ein Auto in der Rue Barbour in Esch-Alzette, bei dem ersten Informationen nach bis dato unbekannte Täter eine Scheibe beschädigten, um ins Innere zu gelangen

Etwas später wurde ein Diebstahl aus einem Fahrzeug in der Rue du Fort Neipperg im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gemeldet, bei dem ersten Informationen nach eine Scheibe eingeschlagen und u.a. eine Bankkarte und Kopfhörer entwendet wurden.

In allen Fällen laufen die Ermittlungen.

Am Nachmittag des 5.4.2026 wurde zudem ein Bankkartendiebstahl bei einem Bankomaten in Grevenmacher gemeldet, bei dem dem Opfer ebenfalls eine größere Summe Bargeld entwendet wurde. Eine Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen im Rahmen einer Fahndung kurze Zeit später stellen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er festgenommen und am heutigen Morgen einem Untersuchungsrichter vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)