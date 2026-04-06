Frontalkollision mit zwei Verletzten am Ostermontag: Geisterfahrerin crasht im Kreisverkehr

SAARBRÜCKEN – Am Vormittag des Ostermontags kam es in Saarbrücken zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Eine 35-jährige Frau aus Nordrhein-Westfalen befuhr mit ihrem Audi die Franz-Josef-Röder-Straße. Beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Bismarckbrücke wählte sie die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Dies führte unmittelbar zu einer gefährlichen Situation für den ordnungsgemäßen Gegenverkehr.

Zwei Verletzte nach Kollision zwischen Audi und Mercedes

Ein 25-jähriger Autofahrer aus Saarbrücken konnte den Zusammenstoß mit seinem Mercedes nicht mehr vermeiden. Die Fahrzeuge prallten frontal aufeinander. Beide Beteiligten zogen sich Prellungen zu und wurden zur medizinischen Abklärung in das Rastpfuhl- bzw. Winterbergkrankenhaus verbracht. Die beteiligten Personenkraftwagen wurden durch die Wucht des Aufpralls so stark beschädigt, dass ein Abschleppdienst angefordert werden musste.