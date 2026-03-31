Luxemburg: Diebstähle aus Fahrzeugen und Schlägerei im Bahnhofsviertel

LUXEMBURG. Am heutigen Dienstag meldet die Police Grand-Ducale mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen sowie eine Schlägerei im Bahnhofsviertel von Luxemburg-Stadt.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet. So zum Beispiel am Abend des 30.3.2026 in Esch-Alzette, bei dem ersten Informationen nach eine bis dato unbekannte Person ins Innere eines Fahrzeug gelangte und u.a. eine Brieftasche entwendete.

Ein weiterer Diebstahl aus einem Fahrzeug wurde bereits am Nachmittag des 30.3.2026 in Remich gemeldet. Ersten Informationen zufolge verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch Einschlagen eines Fensters Zugang zum Innern und entwendete eine Handtasche.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet.

Ebenfalls am Abend des 30.3. wurde der Polizei gegen 22.20 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Rue du Fort Elisabeth im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gemeldet. Eine Polizeistreife begab sich vor Ort und konnte die gemeldeten Personen antreffen. Einer der beiden wies deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Aufgrund seines alkoholisierten Zustands stellte dieser eine Gefahr für sich selbst und Dritte dar und wurde nach ärztlicher Untersuchung im Passagearrest untergebracht. Protokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)