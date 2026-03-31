Region: Arbeitslosenquote im März im Jahresvergleich leicht gestiegen

TRIER. Im März 2026 zeigt sich eine leichte Entspannung auf dem regionalen Arbeitsmarkt. Insgesamt waren knapp 13960 Personen arbeitslos gemeldet, was einem Rückgang von ca. 270 Personen gegenüber Februar entspricht.

Diese Entwicklung ist vor allem auf saisonale Effekte zurückzuführen, die mit dem Übergang vom Winter in das Frühjahr einhergehen. Auch die Entwicklung der gemeldeten Arbeitsstellen ist positiv. Der Bestand an freien Arbeitsstellen ist von 4.360 im Februar auf 4.520 im März gestiegen. Dies entspricht einem Zuwachs von 160 Stellen. Die Zahl der neu gemeldeten Arbeitsstellen erhöhte sich leicht von 840 im Februar auf 857 im März.

Auf die globale Entwicklung und ihre Folgen reagiert der regionale Arbeitsmarkt weiter stabil. „Der Fachkräftebedarf ist insbesondere im gewerblichen Bereich und im Gesundheitswesen weiter hoch. Es empfiehlt sich, freie Stellen bei uns zu melden, da wir Betrieben mit Förderung der Einarbeitung und Qualifizierung unterstützen können. Bei der Vielfalt der Anforderungen ist das oft der Schlüssel für eine solide Personalgewinnung“, betont Reinhilde Willems, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Trier.

Agentur für Arbeit Trier

Die Arbeitslosigkeit ist im Bezirk der Agentur für Arbeit Trier (Stadt Trier, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Landkreis Vulkaneifel, Landkreis Trier-Saarburg) im März 2026 gesunken. 13.961 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 266 Personen weniger (-2 Prozent) als im Februar, aber 266 Personen bzw. 2 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 4,7 Prozent und lag mit 0,1 Prozentpunkten unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 4,6 Prozent.

Die Unterbeschäftigung lag nach vorläufigen Angaben im März bei 17.090 Personen. Sie sank gegenüber dem Vormonat Februar (-338 Personen bzw. -1,9 Prozent) und sank verglichen mit März 2025 (-147 Personen bzw. -0,9 Prozent). Zur Unterbeschäftigung zählen neben den Arbeitslosen solche Personen, die nicht als arbeitslos gelten, weil sie beispielsweise im Rahmen von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen gefördert werden.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 6.855 Personen (289 Personen weniger als im Vormonat, aber 460 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 7.106 Arbeitslose registriert (23 Personen mehr als im Vormonat, aber 194 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 51 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 2.728 Personen arbeitslos. Davon kamen 1.054 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 2.992 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 1.129 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 857 Stellen wurden im März neu gemeldet (17 mehr als im Vormonat, aber 31 weniger als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Gesundheits- und Sozialwesen, Baugewerbe, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. Aktuell befanden sich damit 4.526 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 598 (entspricht -5 Prozent) auf insgesamt 11.297. Hierbei wurden im Berichtsmonat insgesamt 15.163 erwerbsfähige Bürgergeldberechtigte betreut, das waren 817 Personen weniger (-5 Prozent) als vor einem Jahr.

Die Regionen im Überblick

Stadt Trier

Die Arbeitslosigkeit ist in der Stadt Trier im März 2026 gesunken. 4.733 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 23 Personen weniger (-1 Prozent) als im Februar, aber 51 Personen bzw. 1 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 7,6 Prozent und war identisch zum Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie ebenfalls bei 7,6 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 1.669 Personen (84 Personen weniger als im Vormonat, aber 131 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 3.064 Arbeitslose registriert (61 Personen mehr als im Vormonat, aber 80 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 65 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 937 Personen arbeitslos. Davon kamen 337 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 962 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 341 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 238 Stellen wurden im März neu gemeldet (21 mehr als im Vormonat, aber 48 weniger als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Gesundheits- und Sozialwesen, öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe. Aktuell befanden sich damit 1.144 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 218 (entspricht -4 Prozent) auf insgesamt 4.847. Hierbei wurden im Berichtsmonat insgesamt 6.341 erwerbsfähige Bürgergeldberechtigte betreut, das waren 273 Personen weniger (-4 Prozent) als vor einem Jahr.

Landkreis Bernkastel-Wittlich

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Bernkastel-Wittlich im März 2026 gesunken. 2.933 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 135 Personen weniger (-4 Prozent) als im Februar, aber 93 Personen bzw. 3 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 4,5 Prozent und lag mit 0,2 Prozentpunkten unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 4,4 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 1.748 Personen (125 Personen weniger als im Vormonat, aber 97 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 1.185 Arbeitslose registriert (10 Personen weniger als im Vormonat und 4 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 40 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 517 Personen arbeitslos. Davon kamen 208 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 654 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 273 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 200 Stellen wurden im März neu gemeldet (5 weniger als im Vormonat und 36 weniger als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen Verarbeitendes Gewerbe, sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Gastgewerbe, Baugewerbe, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. Aktuell befanden sich damit 1.043 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 93 (entspricht -5 Prozent) auf insgesamt 1.962. Hierbei wurden im Berichtsmonat insgesamt 2.704 erwerbsfähige Bürgergeldberechtigte betreut, das waren 123 Personen weniger (-4 Prozent) als vor einem Jahr.

Eifelkreis Bitburg-Prüm

Die Arbeitslosigkeit ist im Eifelkreis Bitburg-Prüm im März 2026 gesunken. 1.919 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 54 Personen weniger (-3 Prozent) als im Februar, aber 101 Personen bzw. 6 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 3,5 Prozent und lag mit 0,1 Prozentpunkten unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 3,3 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 1.010 Personen (54 Personen weniger als im Vormonat, aber 74 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 909 Arbeitslose registriert (genauso viele Personen wie im Vormonat, aber 27 Personen mehr als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 47 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 392 Personen arbeitslos. Davon kamen 152 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 448 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 165 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 117 Stellen wurden im März neu gemeldet (10 weniger als im Vormonat und 13 weniger als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen Verarbeitendes Gewerbe, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Baugewerbe, Gesundheits- und Sozialwesen, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. Aktuell befanden sich damit 772 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 116 (entspricht -7 Prozent) auf insgesamt 1.532. Hierbei wurden im Berichtsmonat insgesamt 2.079 erwerbsfähige Bürgergeldberechtigte betreut, das waren 180 Personen weniger (-8 Prozent) als vor einem Jahr.

Landkreis Vulkaneifel

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Vulkaneifel im März 2026 gesunken. 1.540 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 13 Personen weniger (-1 Prozent) als im Februar, aber 0 Personen bzw. 0 Prozent identisch als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 4,6 Prozent und war identisch zum Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie ebenfalls bei 4,6 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 800 Personen (11 Personen weniger als im Vormonat, aber 18 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 740 Arbeitslose registriert (2 Personen weniger als im Vormonat und 18 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 48 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 293 Personen arbeitslos. Davon kamen 113 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 293 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 108 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 111 Stellen wurden im März neu gemeldet (21 weniger als im Vormonat, aber 2 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Baugewerbe, Gesundheits- und Sozialwesen, Gastgewerbe. Aktuell befanden sich damit 607 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 38 (entspricht -4 Prozent) auf insgesamt 1.020. Hierbei wurden im Berichtsmonat insgesamt 1.373 erwerbsfähige Bürgergeldberechtigte betreut, das waren 64 Personen weniger (-4 Prozent) als vor einem Jahr.

Landkreis Trier-Saarburg

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Trier-Saarburg im März 2026 gesunken. 2.836 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 41 Personen weniger (-1 Prozent) als im Februar, aber 21 Personen bzw. 1 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 3,4 Prozent und lag mit 0,1 Prozentpunkten unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie ebenfalls bei 3,4 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 1.628 Personen (15 Personen weniger als im Vormonat, aber 140 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 1.208 Arbeitslose registriert (26 Personen weniger als im Vormonat und 119 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 43 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 589 Personen arbeitslos. Davon kamen 244 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 635 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 242 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 191 Stellen wurden im März neu gemeldet (32 mehr als im Vormonat und 64 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Gesundheits- und Sozialwesen, Baugewerbe, Verarbeitendes Gewerbe, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. Aktuell befanden sich damit 960 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 133 (entspricht -6 Prozent) auf insgesamt 1.936.

Hierbei wurden im Berichtsmonat insgesamt 2.666 erwerbsfähige Bürgergeldberechtigte betreut, das waren 177 Personen weniger (-6 Prozent) als vor einem Jahr. (Quelle: Agentur für Arbeit Trier)