Kasel: Bauarbeiten in der Schulstraße — Busse werden umgeleitet

KASEL. Für Bauarbeiten wird die Schulstraße in Kasel ab Dienstag, 7. April, bis voraussichtlich Samstag, 11. April 2026, voll gesperrt.

In diesem Zeitraum fahren die Busse der Linien 30 und 86 in Richtung Waldrach eine Umleitung ab der Haltestelle Kasel Am Wasserhäuschen über Kuhdamm, Heiligenbungert und St.-Irminen-Straße. In Richtung Morscheid fahren die Busse der Linien 30 und 86 die Umleitungsstrecke in umgekehrter Reihenfolge. Die Haltestelle Kasel Schule kann nicht angefahren werden, die Haltestelle wird an die Ersatzhaltestelle im Heiligenbungert verlegt.

Bei Fragen zur Busumleitung steht das Team im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 717-273 zur Verfügung. (Quelle: SWT)