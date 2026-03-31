Zwei Tote und eine Schwerverletzte bei Unfall im Westerwald

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Foto: Niklas Mohr/Feuerwehren VG Westerburg

WESTERBURG. Am Freitagabend, dem 27.3.2026, gegen 20.28 Uhr kam es auf der Umgehungsstraße von Westerburg (L288) zwischen den beiden Abfahrten Guckheim und Westerburg-Wörth zu einem schweren Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Die beiden Fahrzeugführer der beteiligten PKWs wurden hierbei tödlich verletzt, eine Beifahrerin wurde schwerstverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Foto: Niklas Mohr/Feuerwehren VG Westerburg

Die Polizei Westerburg bittet nun um weitere Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen, insbesondere soll die Unfallverursacherin versucht haben, einen PKW zu überholen, woraufhin es zu dem folgenschweren Unfall gekommen war.

Foto: Patrick Schäfer/Feuerwehren VG Westerburg

Dieser PKW ist bisher nicht bekannt, die Fahrzeugführerin bzw. der Fahrzeugführer wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Foto: Niklas Mohr/Feuerwehren VG Westerburg

Es liegen keine Hinweise darauf vor, dass dieser Person ein Fehlverhalten vorzuwerfen ist. Da die Fahrtrichtung Langendernbach war ist es möglich, dass die Person oder weitere Zeugen in Hessen wohnhaft sind. (Quelle: Polizeipräsidium Koblenz)

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