Kurioser Einsatz im Saarland: Polizei rettet Pute vor Fuchs-Attacke

VÖLIKINGEN. Während der allgemeinen Streifentätigkeit wurde ein Einsatzkommando der Polizei Völklingen am frühen Morgen des 28.3., gegen 4.00 Uhr, in der Völklinger Straße in Völklingen-Ludweiler auf eine ungewöhnliche Situation aufmerksam. Die Beamten konnten beobachten, wie mitten auf der Fahrbahn eine Pute von einem Fuchs attackiert wurde.

Bei Herantreten an das Geschehen konnte der Fuchs verscheucht und die Pute vor dem vermutlich sicheren Tod gerettet werden. Der augenscheinlich nur leicht verletzte Vogel wurde in Obhut genommen und im Laufe des Samstags an die Wildvogelauffangstation in Püttlingen übergeben. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)