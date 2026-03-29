Fast fünf Promille: Polizei im Saarland erwischt sturzbetrunkene Autofahrerin

RIEGELSBERG. Am Freitag, den 27.3.2026 meldeten Mitarbeiter eines Einkaufmarktes in Riegelsberg bei der Polizeiinspektion Völklingen eine Kundin, die stark nach Alkohol gerochen habe.

Die Dame habe den Markt verlassen und sei nun mit einem PKW weggefahren. Über das abgelesene Kennzeichen konnte Fahrzeugführerin zu Hause angetroffen und anhand der Personenbeschreibung identifiziert werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 4,93 Promille. Die Frau wurde mit zur Dienststelle verbracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurden. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)