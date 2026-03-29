Streit vor Gaststätte eskaliert: Mann niedergeschlagen und getreten

NEUWIED – Ein 34-Jähriger ist in der Fußgängerzone in Neuwied niedergeschlagen und getreten worden.

Der leicht verletzte Mann sei in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei mit. Wegen des Vorfalls vor einer Gaststätte seien in der Nacht zum Samstag mehrere Notrufe eingegangen.

Zwischen dem Verletzten und einem 35-Jährigen sei es zunächst zu einem verbalen Streit gekommen. Dann soll der 35-Jährige dem Opfer mit der Faust ins Gesicht geschlagen und es in den Bauch getreten haben. Gegen den Älteren sei ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet worden.