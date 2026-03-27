Lkw-Fahrer stirbt bei Auffahr-Unfall auf der A61

0
Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

MUTTERSTADT/A61. Am heutigen Freitagnachmittag, 27.03.2026, kam es gegen 14,17 Uhr auf der BAB 61, in Richtung Norden, Höhe der Anschlussstelle Pfalzmarkt zu einem schweren Verkehrsunfall.

Aufgrund eines vorherigen Lkw-Verkehrsunfalls, kam es zu einer Staubildung. Ein Sattelzug mit Auflieger fuhr, aus bisher ungeklärter Ursache, auf das Stauende auf und schob die hinteren drei Lastkraftwagen aufeinander.

Hierbei verstarb ein Lkw-Fahrer bei dem Auffahr-Unfall.

Die Hauptfahrbahn ist aktuell am Abend noch gesperrt und der Verkehr wird an der AS Pfalzmarkt umgeleitet.

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.