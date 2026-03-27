Lkw-Fahrer stirbt bei Auffahr-Unfall auf der A61

MUTTERSTADT/A61. Am heutigen Freitagnachmittag, 27.03.2026, kam es gegen 14,17 Uhr auf der BAB 61, in Richtung Norden, Höhe der Anschlussstelle Pfalzmarkt zu einem schweren Verkehrsunfall.

Aufgrund eines vorherigen Lkw-Verkehrsunfalls, kam es zu einer Staubildung. Ein Sattelzug mit Auflieger fuhr, aus bisher ungeklärter Ursache, auf das Stauende auf und schob die hinteren drei Lastkraftwagen aufeinander.

Hierbei verstarb ein Lkw-Fahrer bei dem Auffahr-Unfall.

Die Hauptfahrbahn ist aktuell am Abend noch gesperrt und der Verkehr wird an der AS Pfalzmarkt umgeleitet.