Prozess wegen Trickdiebstahls vor Sparkasse Bitburg — Kundin um Tausende Euro bestohlen

TRIER. Am 30. März 2026 beginnt vor dem Amtsgericht Trier ein Strafprozess wegen gemeinschaftlich begangenen gewerbsmäßigen Diebstahls in Tateinheit mit Sachbeschädigung.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem zum Tatzeitpunkt 64-jährigen, nicht vorbestraften Angeklagten zur Last, im Mai 2025 mit zumindest einem unbekannten Mittäter in Bitburg einer Bankkundin gut 6.000 Euro gestohlen zu haben.

Dabei sollen sie den Reifen des Fahrzeugs der Geschädigten beschädigt haben. Nachdem die Zeugin den Schaden bemerkt habe, sollen die Täter ihr Hilfe angeboten, sie dabei abgelenkt und dann das Geld entwendet haben.

Die Aufgabe des Angeklagten soll gewesen sein, Personen, die am Bedaplatz parkten und die dortige Sparkassenfiliale besuchten, auszuspionieren und dem Mittäter oder den Mittätern per Funk mitzuteilen, welches Fahrzeug sie beschädigen sollten.

Der Angeklagte befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. (Quelle: Amtsgericht Trier)