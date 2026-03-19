Rechtsstreit bedroht Geburtshaus Trier: Hebammen-Team startet dringenden Spendenaufruf

TRIER – Das Geburtshaus Trier sieht sich derzeit mit einer existenziellen Bedrohung konfrontiert.

Aufgrund einer Klage aus der unmittelbaren Nachbarschaft wurde die Nutzung des zentralen Geburtsraums untersagt. Dieser Raum war bisher der Hauptort für Entbindungen, insbesondere für die in der Einrichtung häufig praktizierten Wassergeburten. Die Entscheidung der Behörden zwingt das Team dazu, das Angebot drastisch zu reduzieren, was die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Hauses unmittelbar in Frage stellt.

Notwendige Baumaßnahmen erfordern hohe Investitionen

Um den Betrieb langfristig zu sichern und die behördlichen Auflagen zu erfüllen, sind umfangreiche bauliche Veränderungen notwendig. Im Fokus stehen dabei vor allem professionelle Schallschutzmaßnahmen, die den Konflikt mit der Nachbarschaft dauerhaft lösen sollen. Da das Geburtshaus als freie Einrichtung nur begrenzte Rücklagen hat, wurde nun eine Crowdfunding-Kampagne auf der Plattform GoFundMe ins Leben gerufen. Ziel ist es, 50.000 Euro zu akquirieren, um die notwendigen Beratungen und Umbauten zeitnah umzusetzen.

Die Bedeutung für die regionale Gesundheitsversorgung

Das Team des Geburtshauses betont die Relevanz der Einrichtung für die Wahlfreiheit werdender Mütter in Trier und Umgebung. Als einzige Alternative zur klinischen Entbindung bietet das Haus eine kontinuierliche und individuelle Begleitung vor, während und nach der Geburt an. Ein dauerhafter Wegfall dieser Kapazitäten würde eine Lücke in der regionalen Versorgung hinterlassen. Erste Erfolge der Spendenaktion zeigen jedoch eine hohe Solidarität in der Bevölkerung: In kurzer Zeit wurde bereits ein Teilbetrag der Zielsumme gespendet.

Hier finden Sie den Link zur Spendenaktion:

https://www.gofundme.com/f/aq6cg-geburtshaus-trier-erhalten