Katastrophenschutzzentrum in Speicher mit neuer Beleuchtung modernisiert

SPEICHER – Die Verbandsgemeinde Speicher hat die Fahrzeughalle des Katastrophenschutzzentrums auf moderne LED-Technik umgerüstet.

Die Maßnahme ist vom Energiedienstleister und Infrastrukturanbieter Westenergie unterstützt worden. Insgesamt sorgen 68 neue LED-Leuchten für eine energieeffiziente und umweltfreundliche Beleuchtung. Die Gemeinde rechnet dabei mit einer Einsparung von rund 50 Prozent der bisherigen Energiekosten für die Beleuchtung. Gleichzeitig senkt der Einsatz modernster LED-Technik den CO 2 -Ausstoß erheblich und verbessert die Lichtqualität im gesamten Gebäude.

Bürgermeister der Verbandsgemeinde Speicher Marcus Konrad betonte: „Mit der neuen LED-Beleuchtung investieren wir gezielt in eine energieeffiziente und zukunftsfähige Lösung für unsere kommunale Infrastruktur.“ Christian Clemens, Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Speicher, sagte: „Durch die Modernisierung der Fahrzeughalle verbessern wir die Arbeitsbedingungen unserer Einsatzkräfte und senken gleichzeitig dauerhaft die Betriebskosten.”

Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem erklärte: „Als Westenergie ist es uns wichtig, Kommunen bei nachhaltigen Investitionen zu unterstützen. Die Umrüstung der Fahrzeughalle ist nicht nur ein Gewinn für die Gemeinde, sondern auch für die Umwelt.“