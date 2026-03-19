Traumschleife Altlayer Schweiz für „Deutschlands Schönster Wanderweg 2026“ nominiert

ZELL/MOSEL – Die Traumschleife Altlayer Schweiz wurde offiziell für den begehrten Publikumspreis „Deutschlands Schönster Wanderweg 2026“ nominiert! Damit zählt der Wanderweg zu den 20 ausgewählten Touren Deutschlands, die Wanderfans in diesem Jahr zur Wahl stehen.

Die Traumschleife Altlayer Schweiz ist ein zertifizierter Premiumwanderweg im Hunsrück rund um Altlay (Rheinland-Pfalz). Auf ca. 8,6 Kilometern Länge und etwa 3 Stunden Gehzeit erleben Wandernde eine abwechslungsreiche Halbtagestour durch beeindruckende Natur: schroffe, scharfkantige Schieferfelsen, serpentinenartige Pfade, verwunschene Bachtäler und herrliche Aussichtspunkte prägen die Strecke. Besonders eindrucksvoll sind die namengebenden Felsformationen der „Altlayer Schweiz“ sowie zahlreiche Panoramen über das Hitzelbach- und Morschbachtal.

Vom Start an der Grillhütte in Altlay bis zum höchsten Punkt der Runde erleben Wandernde naturnahe Wege durch weitläufige Waldgebiete und idyllische Wasserläufe des Hunsrücks – ein Erlebnis, das sowohl Genießer als auch abwechslungsreiche Pfade suchende Wanderer begeistert.

Die Nominierung im Rahmen von „Deutschlands Schönster Wanderweg 2026“ ist für Zeller Land Tourismus GmbH eine große Anerkennung der attraktiven landschaftlichen Vielfalt und der hohen Erlebnisqualität dieses Weges. Sie zeigt zugleich, wie viel Potenzial in der Region rund um Altlay steckt – nicht nur für Tagestouren, sondern auch für Natur- und Kulturerlebnisse abseits bekannter Routen.

Seit dem 02. März 2026 können Wanderbegeisterte aus ganz Deutschland für ihre Favoriten abstimmen. Die Publikumswahl läuft bis zum 30. Juni 2026, die Gewinner werden im Juli bekanntgegeben. Jede Stimme zählt!

Zum Voting geht es direkt hier: https://wandermagazin.de/wahlstudio