Saarland: Vermisster 75-Jähriger angetroffen — Polizei dankt Hinweisgebern

WADERN. Wie von lokalo.de berichtet, meldete die Polizeiinspektion Nordsaarland am heutigen Mittwochmorgen den 75-jährigen Erich Günther K. von zu Hause vermisst.

Der Vermisste habe gegen 16 Uhr seine Wohnanschrift in Wadern fußläufig in unbekannte Richtung verlassen, hieß es in einer Pressemitteilung. Eine hilflose Lage des Seniors sei nicht aus geschlossen.

Nun gibt es in der Sache gute Neuigkeiten: Der Vermisste konnte

angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich für die Hinweise aus

der Bevölkerung, welche auch zum Wiederauffinden von Herrn K. beigetragen haben. (Quelle: Polizeiinspektion Nordsaarland)