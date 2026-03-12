A.R.T. verschenkt Mertesdorfer Kompost – bis zu 3m³ gratis abholen

MERTESDORF. Der Frühling steht vor der Tür und vielerorts stehen bereits die ersten Arbeiten im Garten an. Dieses Jahr bietet der A.R.T. den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, ihren Garten gratis mit dem hochwertigen Kompost aus Mertesdorf zu versorgen.

Am 21. März und am 28. März 2026 können private Verbraucher im EVZ Mertesdorf gratis bis zu 3m³ losen Kompost abholen.

Was ist Mertesdorfer Kompost?

Mertesdorfer Kompost ist Dünger und Humus für den Hausgarten in einem. Hergestellt aus Grünabfällen aus dem Verbandsgebiet fördert der gebrauchsfertige Kompost die Bodenfruchtbarkeit und das Pflanzenwachstum. Dank der hohen Qualität ist der Kompost schon seit Jahren immer mit dem RAL-Gütezeichen ausgezeichnet.

Was gilt es zu beachten?

Die Aktion des A.R.T. richtet sich ausschließlich an private Verbraucher. Es werden pro Abholer maximal 3m³ abgegeben. Auch die Ladepauschale entfällt an diesen Tagen. Das Angebot gilt ausschließlich für losen Kompost. Sackware ist von der Aktion ausgeschlossen. Die Abholung ist ausschließlich am 21. März und 28. März 2026 jeweils von 8:00-16:00 Uhr möglich. Eine Voranmeldung oder Reservierung ist nicht möglich. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht.

Weitere Informationen zum Mertesdorfer Kompost finden Sie auf www.art-trier.de oder wenden Sie sich telefonisch unter der Nummer 0651- 9491 414 an das Team des A.R.T.