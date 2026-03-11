Saarland: Sattelzug mit Auflieger bleibt an Brücke hängen — Straße stundenlang blockiert

SAARBRÜCKEN. In der gestrigen Nacht kam es gegen 22.30 Uhr im Bereich der Camphauser Straße Fahrtrichtung A623 zu einem Verkehrsunfall eines Schwertransportes. Kurz vorm Übergang zur A623 blieb der Sattelzug mit Auflieger mit einer Klappe, die wohl aufgrund eines technischen Defektes ausgefahren war, an der dortigen Brücke hängen.

Die Klappe riss ab und fiel auf die Fahrbahn. Ein überholender Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen, fuhr über die Platte und verlor die Kontrolle über seinen PKW. Infolgedessen kollidierte er mit der Sattelmaschine. Es entstand Sachschaden an der Brücke, dem LKW sowie dem PKW (nicht mehr fahrbereit), wobei aus diesem auch Betriebsstoffe ausliefen. Alle beteiligten Personen blieben unverletzt. Die Auffahrt zur A623 war über mehrere Stunden einspurig gesperrt. (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach)