Trier: Straße „Im Avelertal“ wird saniert – Vollsperrung in den Osterferien!

Trier. Autofahrer in Trier müssen sich in den Osterferien auf Einschränkungen einstellen: Die Stadt lässt einen Abschnitt der Straße „Im Avelertal“ umfassend sanieren. Für die Arbeiten wird die Straße zwischen Einmündung Grüneberg und der Abfahrt zur Wehrtechnischen Dienststelle vollständig gesperrt.

Die Maßnahme ist Teil des diesjährigen Programms zur Instandhaltung der Trierer Verkehrsanlagen. Insgesamt stehen dafür im Haushalt rund 7,2 Millionen Euro zur Verfügung.

Asphaltdecke wird auf 330 Metern erneuert

Im Avelertal wird auf einer Länge von etwa 330 Metern die Fahrbahn erneuert. Zusätzlich werden teilweise auch Randeinfassungen saniert.

Nach Angaben der Stadt ist die Asphaltdecke in diesem Bereich stark beschädigt. Ohne eine Sanierung könnten Wasser- und Frostschäden die Straße weiter beeinträchtigen und langfristig größere Schäden verursachen.

Vollsperrung während der Osterferien geplant

Um die Arbeiten möglichst schnell durchführen zu können, wird der betroffene Abschnitt voll gesperrt.

Die Sperrung beginnt am Samstag, 28. März, und soll – sofern das Wetter mitspielt – bis Sonntag, 12. April dauern.

Während der gesetzlichen Feiertage von Karfreitag bis Ostermontag ruhen die Bauarbeiten.

Die Stadt hat den Zeitraum bewusst in die Ferien gelegt, da das Verkehrsaufkommen dann deutlich geringer ist.

Umleitung führt durch mehrere Trierer Straßen

Der Verkehr wird während der Bauarbeiten großräumig umgeleitet. Die Umleitungsstrecke verläuft über:

Kohlenstraße

Gustav-Heinemann-Straße

Riesling-Weinstraße

Olewiger Straße

Die Zufahrt zum Grüneberg bleibt weiterhin möglich.

Einschränkungen für Anwohner und Parkplätze

Während der Bauarbeiten können die Parkplätze entlang des gesperrten Straßenabschnitts nicht genutzt werden.

Anwohner werden gebeten, ihre Fahrzeuge rechtzeitig außerhalb des Baufeldes abzustellen.

Die Zufahrt zu privaten Stellplätzen auf angrenzenden Grundstücken ist laut Stadt nur außerhalb der Arbeitszeiten und auf eigene Gefahr möglich.

Für Fußgänger gibt es hingegen Entwarnung: Der Gehweg entlang der Straße bleibt während der gesamten Bauzeit geöffnet und kann uneingeschränkt genutzt werden.