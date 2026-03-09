Am TTM Weinstand : Grünen-Bundesvorsitzende Franziska Brantner kommt nach Trier!

Trier. Kurz vor der anstehenden Wahl kommt für die Grünen prominente Unterstützung nach Trier: Dr. Franziska Brantner, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen und Bundestagsabgeordnete aus Heidelberg, besucht am Sonntag, 15. März 2026, die Moselstadt. Gemeinsam mit der rheinland-pfälzischen Landesvorsitzenden und Direktkandidatin Natalie Cramme-Hill steht ein abwechslungsreiches Programm mit mehreren Stationen im Stadtgebiet auf dem Plan.

Auftakt auf dem Trierer Hauptmarkt

Der Besuch beginnt am Nachmittag auf dem Hauptmarkt. Zwischen 13 und 15 Uhr wollen Brantner und Cramme-Hill am Weinstand der TTM mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen.

Begleitet werden sie dabei auch von Staatssekretär Michael Hauer. Ziel des Treffens ist ein offener Austausch mit Passanten und Interessierten – mitten in der Trierer Innenstadt.

Wohnungsmarkt im Fokus in Kürenz

Im Anschluss führt das Programm in den Trierer Stadtteil Kürenz. Dort wollen die Politikerinnen zwischen 16 und 18 Uhr mit Anwohnerinnen und Anwohnern sprechen.

Der Stadtteil steht nach Angaben der Grünen exemplarisch für eine Herausforderung, die viele junge Menschen in Trier beschäftigt: hoher Mietdruck, ein knappes Wohnungsangebot und schwierige Perspektiven auf dem Wohnungsmarkt.

Bei dem Termin soll es daher insbesondere um bezahlbaren Wohnraum und die Situation junger Menschen in der Stadt gehen.

Politischer Austausch am Abend in Trierer Bars

Am Abend klingt der Besuch mit einem weiteren Programmpunkt aus. Ab 19 Uhr wollen Franziska Brantner und Natalie Cramme-Hill verschiedene Bars und Lokale in Trier besuchen.

In lockerer Atmosphäre sollen dort Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern möglich sein. Interessierte haben dabei die Gelegenheit, sich direkt mit den Politikerinnen auszutauschen und Fragen zu stellen.