Diebstahlserie in der Region: Täter auf frischer Tat festgenommen

SCHWEICH – Nach einer Häufung von Diebstählen aus Fahrzeugen im Bereich der Polizeiinspektion Schweich konnte nun ein entscheidender Ermittlungserfolg verbucht werden.

Betroffen waren insbesondere die Stadtteile Ruwer und Pfalzel, in denen unverschlossene Wagen nach Wertsachen durchsucht wurden. Die Ermittlungsbehörden konnten durch eine Kombination aus polizeilicher Arbeit und Hinweisen von Anwohnern einen ersten Verdacht erhärten.

Festnahme auf frischer Tat am Wochenende

In der Nacht auf Samstag kam es zu einem koordinierten Einsatz der Polizeiinspektion Schweich und des Kriminaldauerdienstes Trier. Hierbei gelang es den Beamten, einen 25-jährigen Mann unmittelbar während einer Tatausführung festzunehmen. Die vorläufige Festnahme erfolgte nach intensiven Observationen im betroffenen Gebiet. Der Tatverdächtige wurde anschließend für die weiteren juristischen Schritte in Gewahrsam behalten.

Staatsanwaltschaft Trier erwirkt Untersuchungshaft

Am Sonntag, dem 8. März, erfolgte die Vorführung des Beschuldigten beim zuständigen Ermittlungsrichter. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier wurde die Untersuchungshaft angeordnet. Der 25-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Polizei rät Fahrzeughaltern weiterhin zur Wachsamkeit und empfiehlt, Fahrzeuge beim Verlassen stets ordnungsgemäß zu verschließen.