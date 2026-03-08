Eskalation an der Mosel: Mann in Lieser mit Messer bedroht und verprügelt

LIESER – Am Abend des 06. März 2026 wurde die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Ortslage Lieser gerufen.

Aufgrund der unklaren Lage am Einsatzort wurden umgehend mehrere Streifenwagen zur Unterstützung entsandt. Vor Ort bestätigten sich die Berichte über eine vorangegangene Körperverletzung sowie eine massive Bedrohung mittels einer Waffe.

Tathergang und Verletzungen des Opfers

Nach den ersten Ermittlungen vor Ort wurde eine Person während des Streits mit einem Messer bedroht. Zudem trug das Opfer eine Schwellung im Gesichtsbereich davon. Eine sofortige medizinische Versorgung durch einen Notarzt oder im Krankenhaus war glücklicherweise nicht erforderlich. Der Haupttäter flüchtete unmittelbar nach der Tat gemeinsam mit einer Gruppe von Begleitern in unbekannte Richtung.

Fahndungsmaßnahmen und Festnahme

Die Polizeiinspektionen Bernkastel-Kues und Wittlich leiteten daraufhin sofortige Fahndungsmaßnahmen ein. Im Rahmen dieser Suche gelang es den Beamten, einen Tatverdächtigen dingfest zu machen. Die Ermittlungen zum genauen Hergang der Tat und zu den weiteren Beteiligten dauern derzeit noch an. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die Angaben zur Fluchtroute oder zur Identität der Begleiter machen können.