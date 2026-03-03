Drei Einsätze in nur 35 Minuten – Feuerwehr Daun mehrfach gefordert!

DAUN / DOCKWEILER / GEMÜNDEN. Einsatzreicher Sonntagnachmittag für die Feuerwehr Daun: Am 1. März 2026 wurden die Einsatzkräfte innerhalb kürzester Zeit gleich dreimal alarmiert. Zwischen 13:46 Uhr und 14:21 Uhr liefen mehrere Einsätze parallel – von einer besetzten FEZ über einen größeren Flächenbrand bis hin zu einer anspruchsvollen Tragehilfe im Wald.

Alarm 1: FEZ-Besetzung wegen Rauchentwicklung

Der erste Alarm ging um 13:46 Uhr ein. Das Team der Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) Daun musste besetzt werden, da die Feuerwehren Weidenbach und Wallenborn zu einer gemeldeten Rauchentwicklung im Freien bei Wallenborn ausgerückt waren.

Alarm 2: Flächenbrand bei Dockweiler

Nur zehn Minuten später, um 13:56 Uhr, wurde die Feuerwehr Dockweiler zu einem Flächenbrand am Sportplatz alarmiert. Auf einem Feld brannte eine Fläche von mehreren hundert Quadratmetern.

Da sich der Brand außerhalb der Ortschaft befand und kein Hydrant mit ausreichender Wasserversorgung in unmittelbarer Nähe zur Verfügung stand, wurde aus Daun das TLF 4000 nachgefordert.

Das wasserführende Fahrzeug unterstützte die Feuerwehr Dockweiler mit zusätzlichem Löschwasser. Im sogenannten Pendelverkehr wurde mehrfach weiteres Wasser zur Einsatzstelle gebracht, sodass der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden konnte.

Alarm 3: Tragehilfe im Wald bei Gemünden

Während der Einsatz in Dockweiler noch lief, folgte bereits der dritte Alarm: Um 14:21 Uhr wurde die Feuerwehr Daun zu einer Tragehilfe in den Wald zwischen Gemünden und Pützborn gerufen.

Ein Jogger war abseits eines gut befahrbaren Waldweges gestürzt und hatte sich verletzt. Da der Rettungswagen den mehrere hundert Meter entfernten Einsatzort nicht direkt erreichen konnte, forderte der Rettungsdienst die Feuerwehr zur Unterstützung an.

Zum Einsatz kamen KdoW, VRW, HLF sowie das geländegängige TLF 3000.

Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Patient auf eine Vakuummatratze gelegt und von den Einsatzkräften mehrere hundert Meter bergauf bis zum Rettungswagen getragen. Anschließend wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Feuerwehr Daun mehrfach gleichzeitig im Einsatz

Innerhalb von nur 35 Minuten wurde die Feuerwehr Daun zu drei unterschiedlichen Einsatzlagen alarmiert. Dank koordinierter Zusammenarbeit mit den umliegenden Wehren konnten alle Einsätze schnell und professionell abgearbeitet werden.