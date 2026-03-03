Termin steht fest – An diesem Tag wird im Saarland ein neuer Landtag gewählt

Der Landtag des Saarlandes berät. Foto: Harald Tittel/dpa
Saarbrücken. Am 18. April 2027 wird im Saarland ein neuer Landtag gewählt. Diesen Termin habe der Ministerrat beschlossen, teilte das saarländische Innenministerium in Saarbrücken mit. Weitere Details sollten frühzeitig von der Landeswahlleitung bekanntgegeben werden.
 

Bei der Landtagswahl am 27. März 2022 hatte die SPD mit 43,5 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit geholt. Ministerpräsidentin Anke Rehlinger führt seitdem eine SPD-Alleinregierung an der Saar. Im aktuellen Landtag stellt die SPD 29 von 51 Abgeordneten. Die CDU hat 19 Sitze, die AfD drei.

