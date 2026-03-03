Termin steht fest – An diesem Tag wird im Saarland ein neuer Landtag gewählt

Bei der Landtagswahl am 27. März 2022 hatte die SPD mit 43,5 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit geholt. Ministerpräsidentin Anke Rehlinger führt seitdem eine SPD-Alleinregierung an der Saar. Im aktuellen Landtag stellt die SPD 29 von 51 Abgeordneten. Die CDU hat 19 Sitze, die AfD drei.
Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.