Termin steht fest – An diesem Tag wird im Saarland ein neuer Landtag gewählt

Dass im kommenden Frühjahr ein neuer Landtag im Saarland gewählt wird, war klar. Nun steht auch der Termin fest.

Saarbrücken. Am 18. April 2027 wird im Saarland ein neuer Landtag gewählt. Diesen Termin habe der Ministerrat beschlossen, teilte das saarländische Innenministerium in Saarbrücken mit. Weitere Details sollten frühzeitig von der Landeswahlleitung bekanntgegeben werden.