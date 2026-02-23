++ RLP: 89-jähriger Josef F. vermisst — möglicherweise hilflose Lage ++

KOBLENZ. Seit Montag, 23.2.2026, gegen 0.05 Uhr wird der 89-jährige Josef F. aus Rhens vermisst. Der Vermisste verließ am 22.2.2026, gegen 21.00 Uhr, zu Fuß sein Wohnhaus in Rhens in unbekannte Richtung. Es ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, weshalb die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet. Beschreibung des 89-jährigen: ca. 164 cm groß, schlank, dunkelblaue Hose, dunkelblaues T-Shirt, Hausschuhe und führt einen Gehstock mit sich.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06742 8090 an die Polizeiinspektion Boppard oder jede andere Dienststelle zu wenden. (Quelle: Polizeipräsidium Koblenz)