Trier: Polizeieinsatz in der Fleischstraße – Frau mit Elektroschocker sorgt für Aufsehen in Supermarkt!

TRIER. Ein Polizeieinsatz in der Trierer Innenstadt hat am Samstagabend für Aufsehen gesorgt. In einem Supermarkt in der Fleischstraße soll sich eine Frau mit einem Elektroschocker aufgehalten haben.

Die Polizei wurde am 21. Februar 2026 gegen 18.30 Uhr über den Vorfall informiert.

Frau in Supermarkt angetroffen

Nach Angaben der Polizei trafen die eingesetzten Kräfte die Frau vor Ort an. Sie wurde umgehend fixiert. Dabei leistete sie erheblichen Widerstand gegenüber den eingesetzten Beamtinnen und Beamten.

Psychischer Ausnahmezustand

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befand sich die Frau offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Weitere Details zu möglichen Hintergründen oder strafrechtlichen Konsequenzen wurden zunächst nicht bekannt.

Die Frau wurde im Anschluss medizinisch betreut.

Ermittlungen laufen

Ob es durch den Vorfall zu Verletzungen kam, ist bislang nicht mitgeteilt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.