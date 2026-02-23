Safe geklaut, Auto im Graben: Einbrüche und Promille-Fahrten in Luxemburg

LUXEMBURG. Am heutigen Montag meldet die Police Grand-Ducale mehrere Einbrüche und Alkoholfahrten in Luxemburg.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei mehrere Einbrüche gemeldet.

So zum Beispiel am Nachmittag des 22.2.2026 in ein Einfamilienhaus in der Val Ste Croix in Luxembourg-Belair, bei dem ersten Informationen nach bislang unbekannte Täter sich über eine Terrassentür Zugang zum Innern verschafften und einen Safe entwendeten.

Ein weiterer Einbruch wurde am gleichen Nachmittag in ein Einfamilienhaus in An der Deckt in Wahlhausen gemeldet, bei dem ersten Informationen zufolge bis dato unbekannte Täter durch Einschlagen einer Glasscheibe ins Innere gelangten und mehrere Zimmer durchwühlten.

In allen Fällen laufen die Ermittlungen.

Am Abend des 22.2.2026 wurde eine Polizeistreife in der Rue de Luxembourg in Steinfort auf ein Fahrzeug aufmerksam, das erst inmitten der Fahrbahn stand und dann in Schlangenlinien in Richtung Windhof fuhr. Das Fahrzeug wurde daraufhin gestoppt. Bei der Kontrolle des Fahrers konnten die Beamten deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum wahrnehmen. Der Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

Am selben Abend wurde der Polizei ein in einem Graben verunfalltes Fahrzeug auf dem CR102 in Kehlen gemeldet. Eine Polizeistreife begab sich umgehend vor Ort und konnte den Fahrer antreffen, der deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum aufwies. Er wurde zwecks Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde eingezogen und das Fahrzeug auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. (Quelle: Police Grand-Ducale)