++ Region: Mildes Wetter, Schauer und kräftige Böen ++

Für Montag und Dienstag sagt der Deutsche Wetterdienst Wolken und Regen für Rheinland-Pfalz und das Saarland voraus. Zur Wochenmitte können sich die Menschen auf Sonne und 18 Grad freuen.

MAINZ. In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird es in den kommenden Tagen ungewöhnlich mild, zeitweise aber auch windig und wechselhaft. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind neben einzelnen Schauern vorübergehend kräftigere Böen möglich.

Im Tagesverlauf zeigt sich der Himmel wechselnd bewölkt, vereinzelt ziehen Schauer durch. Die Höchstwerte liegen bei 11 bis 15 Grad, in höheren Lagen um die 9 Grad.

In der Nacht zum Dienstag nimmt die Bewölkung zu, zeitweise fällt Regen. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 6 Grad. Am Dienstag ist es stark bewölkt bis bedeckt und zeitweise regnet es noch etwas, bis die Niederschläge am Nachmittag abklingen. Die Temperaturen steigen auf 13 bis maximal 17 Grad.

Sonniges Wetter bei 18 Grad

In der Nacht zum Mittwoch wird es laut DWD gering bewölkt. An manchen Orten bildet sich Nebel. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 3 Grad. Der Mittwoch bringt nach Auflösung von Nebel heiteres bis sonniges und regenfreies Wetter. Mit Höchstwerten zwischen 14 und 18 Grad, in einigen Hochlagen um 13 Grad, bleibt es ungewöhnlich mild. (Quelle: dpa)