Mann will Zug erwischen und wird von Auto erfasst

BAD SOBERNHEIM – Bei einem Sprint zum Zug ist ein junger Mann im Landkreis Bad Kreuznach vor ein Auto gerannt und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, habe der 19-Jährige am Abend in Bad Sobernheim zum Bahnhof rennen wollen, dabei aber ein Auto übersehen.

Der 45-jährige Fahrer habe nicht mehr bremsen können und den Fußgänger erfasst. Der junge Mann sei erst auf die Windschutzscheibe und dann auf die Straße geschleudert worden und habe multiple Verletzungen am ganzen Körper erlitten. In Lebensgefahr schwebe der 19-Jährige aber wohl nicht, hieß es von der Polizei.