Reifen zerstochen, Lack zerkratzt: Zeugenaufruf nach mutwilliger Zerstörung in Kernscheid

TRIER – In der Ortslage Trier-Kernscheid ist in den vergangenen Jahren eine signifikante Zunahme von Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen zu verzeichnen.

Unbekannte Täter zielen dabei gezielt auf geparkte PKW ab. Die Vorfälle reichen von tiefen Kratzern in der Karosserie bis hin zu zerstochenen Reifen. Dies führt bei den betroffenen Fahrzeughaltern zu erheblichen finanziellen Belastungen und Verunsicherung.

Polizei Trier leitet mehrere Strafverfahren ein

Die örtliche Polizei hat auf die steigende Zahl der Meldungen reagiert. Es wurden bereits zahlreiche Strafanzeigen gegen Unbekannt aufgenommen. Die Ermittler prüfen derzeit Zusammenhänge zwischen den einzelnen Taten, um ein Täterprofil zu erstellen. Bislang konnten jedoch noch keine konkreten Verdächtigen identifiziert werden. Die Behörden verstärken daher ihre Präsenz und Ermittlungsarbeit im Stadtteil.

Unterstützung aus der Bevölkerung zur Aufklärung benötigt

Für einen Ermittlungserfolg ist die Polizeiinspektion Trier auf Beobachtungen der Anwohner angewiesen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Aktivitäten in Kernscheid geben können, werden um Kontaktaufnahme gebeten. Auch bisher nicht gemeldete Vorfälle sollten zur Anzeige gebracht werden. Hinweise nimmt die Dienststelle der Polizeiinspektion Trier telefonisch entgegen.