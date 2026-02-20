++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreise für Diesel und Super 98 steigen ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Freitagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 21.02.26, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Samstag, 21.02.26, 00.00 Uhr:

Die beiden Kraftstoffe Diesel und Super 98 gehen im Preis weiter hoch.

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff wird um 3,8 Cent teurer, und kostet am Samstag dann 1,465 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt gleich, und der Liter kostet am Samstag dann weiter 1,457 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) wird 3,3 Cent teurer, sodass der Liter des Kraftstoffs am Samstag jetzt 1,617 Euro kostet.