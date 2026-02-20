Trier: Rekordjahr für die Stadtbücherei

TRIER – Wieder ein Rekordjahr für die Stadtbücherei Trier: Im vergangenen steigerte sich die Anzahl der Besucherinnen und Besucher auf gut 127.000 (2024: 114.411), die Anzahl der Entleihungen erreichte erstmals ein Allzeit-Hoch von 465.037, was einer Steigerung von 9,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Bei den virtuellen Angeboten „tigerbooks“, „freegal“ und „filmfriend“ wurden über 120.000 Streams zusätzlich registriert. Der aktuelle Bestand bietet jeder Altersgruppe zu unzähligen Themen interessante Medien: analog und digital.

Zudem wurden wichtige Serviceverbesserungen umgesetzt: Nach dem einstimmigen Beschluss des Stadtrats konnte im letzten Jahr die Selbstverbuchungstechnik für die Kundinnen und Kunden integriert werden und eine Außenrückgabestation, die – außer an einigen Feiertagen – permanent erreichbar ist. „Andernfalls hätte man diese Zahl an Ausleihen, Rückgaben, Neuanmeldungen und Beratungen so auch nicht ohne Wartezeiten für die Entleihenden bearbeiten können“, erläutert Andrea May, Leiterin der Stadtbücherei.

Der zuständige Dezernent Markus Nöhl betont: „2025 ist – wieder mal – ein beeindruckendes Erfolgsjahr für die Stadtbücherei Trier im Palais Walderdorff. Und auch das neue Jahr ist mit einem Anmelderekord im Januar gestartet. Der Rekord bei den Entleihungen und den Besuchenden zeigt die überzeugende Arbeit der Bildungseinrichtung. Die Triererinnen und Trierer nutzen ihre Stadtbücherei ausgiebig – für Bildung, Kultur und Unterhaltung.“ Nöhl freut sich auch über die Erweiterung der Öffnungszeiten seit 2025: „Wir haben nun 37 Stunden die Woche geöffnet und reagierten damit auch auf viele Nachfragen von Bürgerinnen und Bürgern, die sich das gewünscht haben.“

Die Stadtbücherei Trier ist mehr als ein Ort der Bücher, der Geschichten, des Wissens, der Information. Sie dient den Bürgerinnen und Bürgern jeden Alters sowie den Gästen der Stadt als Büro, auch als Wohnzimmer, als Werkstatt, als Café, als Lerntreff und zu vielem mehr. Neben dem Entleihen von Medien können dort auch neue Dinge ausprobiert, Ausstellungen besucht und selbst gemacht werden.

Der Umbau der Kinderbuchabteilung wurde 2025 ebenfalls abgeschlossen. Der Erfolg ist nicht nur in Zahlen zu messen, aber auch: Mit 155.444 Entleihungen wurden gegenüber dem Vorjahr nochmals 12,5 Prozent mehr Medien im Kinder- und Jugendbereich entliehen. Gefragt sind hier natürlich auch Tonies, Edurinos, Spiele für Spielekonsolen sowie Comics und Mangas. Auch baulich zieht die neu gestaltete Kinderbuchabteilung viele Gäste an: Kinder, Eltern, Erzieherinnen und Erzieher, Omas, Opas, sie alle finden nun gemütliche Ecken um zu lesen und vorzulesen. „Und inzwischen sehe ich hier auch immer mehr Kinder, die einfach herkommen, um in Ruhe Hausaufgaben zu machen“, so Andrea Mays Beobachtung.

Die Einrichtung am Domfreihof bietet jährlich mehr als 500 Veranstaltungen mit mehr als 60 Kooperationspartnern, wie etwa der Universität Trier, dem Zentrum für Lehrerbildung, der Hochschule, vielen Akteuren der Kulturszene wie den Museen, der Ehrenamtsagentur, den Kitas und Grundschulen und zahlreichen Vereinen. Dank zahlreicher Förderungen kann die Arbeit der Stadtbücherei Trier sukzessive ausgebaut werden. Auch dem ehrenamtlichen Engagement von Menschen ist dieses umfangreiche Angebot zu verdanken.

Zahlen, Daten, Fakten

465.037 Entleihungen physischer und digitaler Medien (so viele wie nie zuvor)

Vergleich 2024: 424.791

1712 Neuanmeldungen

Vergleich 2024: 1761

127.322 Besuchende (so viele wie nie zuvor)

Vergleich 2024: 114.411

527 Veranstaltungen

Vergleich 2024: 487

Die Ausleihhits 2025:

Romane/Krimis:

Einsame Nacht, Charlotte Link Dunkles Wasser, Charlotte Link Madame le Commissaire und das geheime Dossier, Martin Pierre Hey guten Morgen, wie geht’s dir?, Martina Helfer Über Menschen, Juli Zeh

Kinderbücher:

Gregs Tagebuch 6, Keine Panik Gregs Tagebuch 1 – Von Idioten umzingelt Gregs Tagebuch 14 – Voll daneben!

Sachbücher:

Altern, Elke Heidenreich Grammatik aktiv, Friederike Jin Die Ernährungs-Docs

Reiseführer:

Zeeland Algarve Paris

