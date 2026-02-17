Bericht: Pannen-Reaktor Cattenom soll noch länger laufen — „bis 2047 – und länger“

CATTENOM. Wie der Volksfreund berichtet, plant Frankreich nach 2038 acht neue Atomreaktoren ans Netz zu bringen. Der neue Energieplan des Landes sehe ferner vor, dass zusätzlich bis zu acht weitere Reaktoren gebaut werden könnten.

Doch Frankreich will nicht nur neue Reaktoren bauen. Auch der alte Pannenreaktor Cattenom, unweit der Grenze zu Rheinland-Pfalz, wird weiterbetrieben. Trotz Protesten aus Rheinland-Pfalz wurde schon im vergangenen Jahr entschieden, dass der als pannenanfällig geltende Reaktor weitere 50 Jahre am Netz bleiben darf (lokalo.de berichtete).

Wie der Volksfreund unter Berufung auf den Saarländischen Rundfunk berichtet, soll dieser Zeitraum nun um nochmals zehn Jahre auf 60 Jahre verlängert werden. Verantwortliche der Betreiberfirma Électricité de France (EDF) hätten bei einer Sitzung erklärt, Cattenom könne „noch bis 2047 laufen – und länger“.

Parallel zum Ausbau der Atomenergie reduziert Frankreich seine Ausbauziele im Bereich der Photovoltaik. (Quelle: Trierischer Volksfreund)