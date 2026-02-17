Region: Transporter kippt bei Paschel um – Fahrer verletzt, Straße voll gesperrt

PASCHEl. Am heutigen Dienstagvormittag (17. Februar 2026) ist es auf der B268 zwischen Steinbachweier und der Einmündung zur K149 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Transporter kippte aus bislang ungeklärter Ursache auf die Seite. Die Bundesstraße musste zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden.

Unfallhergang noch unklar

Nach Angaben der Polizeidirektion Trier verlor der Fahrer eines Sprinters gegen 10:30 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Transporter geriet ins Schleudern und kippte schließlich auf der Fahrbahn um. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.

Fahrer leicht verletzt ins Krankenhaus

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nach ersten Informationen nicht.

Vollsperrung und Umleitung

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten wurde die B268 in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt. Der Verkehr musste über umliegende Straßen umgeleitet werden.

Ermittlungen laufen

Warum der Fahrer die Kontrolle über den Transporter verlor, ist aktuell noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.